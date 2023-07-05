Повышают сахар и приводят к ожирению: разбираемся, от каких углеводов стоит отказаться

Углеводы являются отличным источником энергии для организма человека. Однако продукты этой категории бывают разными. Вредные вкусности все едят и так. Поэтому в рацион стоит добавить еду, которая обладает полезными свойствами.

Калорийные продукты, такие как мед, кондитерские изделия, выпечка и снеки — это быстрые углеводы. Они не дают длительного ощущения сытости и резко повышают сахар в крови. Противоположный эффект имеют сложные или медленные углеводы, именно им стоит отдать предпочтение при выстраивании рациона питания.

«Так, сложные углеводы содержатся в буром рисе. Он также богат витамином В, фолиевой кислотой, марганцем и глютеном. Но его не стоит переедать, так как это может стать причиной запоров и ощущения тяжести в животе. Также овсяные, ячменные и рисовые отруби являются отличным источником полезных углеводов», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

Кроме того, овсяная каша надолго сможет зарядить энергией. Она также приведет в норму уровень сахара в крови и улучшит работу желудочно-кишечного тракта. Много сложных углеводов содержит гречка, нут, булгур, чечевица, паста из твердых сортов пшеницы, а также отварная кукуруза и картофель.

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