Убирает пятна и дезинфицирует: какое аптечное средство точно пригодится во время генеральной уборки

Перекись водорода – это вещество, которое может быть полезно в различных сферах быта. При этом широко используется как отбеливатель, дезинфицирующее средство и даже как антисептик. Большой плюс в том, что перекись не оставляет ожогов на коже и запаха на предметах.

«Чтобы отбелить белье или убрать желтые пятна на светлой одежде, добавьте полчашки перекиси водорода в стиральную машину вместе с порошком или жидкостью для стирки. Если загрязнения слишком большие, смешайте 60 мл перекиси, 60 мл воды и 4 столовые ложки соды. Смесь необходимо нанести на пятно и подождать 15 минут», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

После этого постирать обычным способом. Если необходимо отмыть случайно пролитые вино или кофе, намочите губку в перекиси, нанесите ее на пятно и оставьте на несколько минут. Эту процедуру необходимо выполнять в перчатках.

Перекись водорода – отличное средство для дезинфекции и очистки кухонных поверхностей, ванной комнаты и туалета.

«Налейте небольшое количество перекиси водорода на губку или тряпку и вымойте поверхности. Она убивает бактерии и грибки, помогая поддерживать чистоту и гигиену», – уточнила эксперт.

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