Правильно паркуйтесь и не оставляйте ценные вещи: разбираемся, как не сделать свою машину приманкой для угонщиков

Не важно, насколько надежен ваш автомобиль, он всегда может стать объектом притяжения для угонщиков. Несколько простых и эффективных мер предосторожности помогут защитить ваш авто, стоит только немного проявить бдительности.

Убедитесь, что ваш автомобиль всегда заперт. Даже если вы оставляете его на недолгое время, проверьте, что все двери, включая багажник и окна, закрыты на ключ. Устанавливайте на автомобиль дополнительные средства защиты.

«Это могут быть сигнализация, иммобилайзер, GPS-трекер и другие устройства, которые не только предупредят вас о попытке угона, но и помогут отследить автомобиль в случае, если злоумышленникам удалось осуществить план», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Избегайте оставлять ценные вещи на виду в салоне автомобиля. Это привлекает внимание потенциальных воров. Если у вас нет возможности унести ценные предметы с собой, попробуйте спрятать их под сиденьями или в багажнике.

Паркуйте автомобиль на освещенных и оживленных местах. Воры обычно избегают подозрительных действий на людных улицах и вблизи камер видеонаблюдения. В случае, если вы заметили подозрительные лица возле своего автомобиля, не подходите к нему и моментально сообщите об этом службе безопасности или полиции.

«Несмотря на то, что кражей считается любое присвоение имущества без согласия собственника, возиться с последствиями — долгое неблагодарное дело. После угона автомобиль может вернуться в разбитом виде или разобранным на запчасти. А судебные процессы и компенсации затянутся на года», - заключил эксперт.

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