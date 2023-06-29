Резкий старт и буксировка: разбираемся, какие ошибки приведут к дорогостоящему ремонту автоматической коробки передач

Коробка передач – это мозг автомобиля. Автоматическая коробка передач (АКПП) и механическая коробка передач (МКПП) – это два разных типа трансмиссий, которые используются в автомобилях. Основная разница между ними заключается в способе переключения передач.

Считается, что АКПП не вызывает особых сложностей у водителей. Ведь все происходит автоматически. Это позволяет сделать процесс вождения более комфортным, особенно в условиях города. Несмотря на то что АКПП надежный механизм, его неправильная эксплуатация может вызвать поломку.

«Например, работа двумя ногами не подойдет для такого типа авто, так же как и резкий старт «с тормоза». АКПП требует прогрева авто, иначе его механизмы просто сотрутся. Также не стоит переключать селектор в положение N чаще, чем этого требуют обстоятельства, особенно если в планах проехать в таком режиме длительное время», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

На светофорах или подъемах в условии затора авто необходимо удерживать педалью тормоза, а не подгазовывать короткими рывками. Если стоянка затягивается, лучше перейти на режим P.

«Убить» коробку-автомат может длительная буксовка и попытки выехать из снежной или грязевой ловушки. Также фатальной может оказаться попытка отбуксировать авто или уехать на буксировке.

«При остановке на косогоре сначала следует зафиксировать авто стояночным тормозом, после чего поставить его в режим «парковки» и только тогда отпустить педаль тормоза.

Важно понимать, что АКПП – сложная и дорогостоящая система в автомобиле и любые ошибки или проблемы с ее работой могут стоить значительных денежных средств», – заключил эксперт.

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