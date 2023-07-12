Предложение руки и сердца, вечеринка-сюрприз: какие приятные неожиданности на самом деле могут расстроить и травмировать

Принято считать, что сюрприз обязательно порадует адресата. Однако не все внезапные подарки могут быть в радость. Эксперты советуют хорошенько подумать, прежде чем готовить нечто подобное для близких.

Например, воспетое в кино предложение руки и сердца, которое внезапно делает мужчина своей спутнице, в реальной жизни может выглядеть совершенно иначе. Не стоит делать такой сюрприз девушке, если с потенциальной невестой это не обсуждалось.

«Ведь у нее, может, нет в планах сейчас вступать в брак, будучи даже в серьезных отношениях, которые полны любовью. Также она может просто испугаться такого внезапного для нее предложения, или парень в такой травматической обстановке может узнать, что он не герой ее романа», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Устроить вечеринку-сюрприз для именинника может также быть неудачной идеей. Это плохой киноштамп, когда друзья и знакомые как будто бы забыли о дне рождения друга, а потом внезапно появляются у него дома или на работе с поздравлениями.

«Возможно, именинник не хотел никаких праздничных вечеринок или планировал провести вечер со своей второй половинкой. В таких случаях лучше предупредить именинника, не вдаваясь в подробности, чтобы он смог подготовиться и освободить вечер», – уточнила эксперт.

Также внезапный гостевой сюрприз родителям или близким, которые находятся в другом городе, может стать неприятной неожиданностью. Люди могут начать чувствовать себя неудобно, так как в доме может быть бардак, а показывать его никому не хочется. Лучше заранее предупреждать о таких визитах, а сюрприз сделать в виде какого-нибудь подарка.

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