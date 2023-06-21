Предупредите родственников и запаситесь водой: объясняем, чем может быть опасна прогулка на сапе

Прогулки на сапе с каждым годом становятся все более популярны. По большому счету, этот вид спорта доступен любому. Кататься можно везде: по спокойным рекам, по морю и другим водоемам. Сап-борд можно удобно хранить дома, в отличие, скажем, от серф-доски.

К тому же, такие прогулки по воде очень хорошо влияют на общую физическую форму человека. И оставляют массу впечатлений, вызывая усиленную выработку эндорфина. Занятия на сапе можно разнообразить медитацией или напротив, попробовать добавить соревновательной нотки с партнером.

«Чтобы удовольствие сопровождалось пользой и оставалось безопасным, стоит заранее продумать план прогулки по воде. Подготовьте правильную экипировку: удобную одежду и обувь, головной убор. Не забудьте солнцезащитный крем. Выберите маршрут заранее. Если вы новичок, то он должен быть прямым, без каких-либо опасных препятствий», - рассказывает инструктор по сапбордингу Александр Ярославцев.

Отправляйтесь в путешествие в тихую, спокойную погоду. Если вы идете по реке и есть ощутимое течение, идите против него, тогда усилится нагрузка на корпус, а обратная дорога будет менее сложной. Помните, что на возвращение нужно тоже оставить силы. Если прогулка проходит на море или другом крупном водоеме, где образуются волны – следует идти по диагонали туда и обратно.

«На воде может произойти любое и подготовиться к каждому невозможно, однако предусмотрительность не помешает. Сообщите о своем маршруте родственникам или в МЧС», - уточнил эксперт.

В среднем, прогулка не должна превышать полутора часов, чтобы исключить риск переутомления. Также не забывайте брать воду и перекус.

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