В тени без кофе и алкоголя: как гулять в солнечный день, чтобы не навредить здоровью

Солнечный удар – штука серьезная. Даже в самую жаркую погоду отдыхать на свежем воздухе можно, следуя рекомендациям специалистов. Начните с головы: защитите ее с помощью шляпы или кепки. Кроме того, лучше ходить в темных очках.

Также важно нанесите солнцезащитный крем. Только сделать это нужно за 20-30 минут до выхода на солнце. Повторяйте эту процедуру каждые 2-3 часа. Советуем выбирать солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF (защитный фактор).

«Носите свободную и легкую одежду, которая поможет охладить ваше тело. Откажитесь от черных футболок и избегайте тесной одежды, которая препятствует циркуляции воздуха. Пейте больше воды и даже не смотрите на кофе или алкоголь», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковья сегодня» врач-терапевт Руслан Тарасенко.

Чтобы наверняка уберечь себя от солнечного удара, не выходите на улицу в середине дня. Утром и после 16 часов – самое удачное время для прогулок под солнцем. Но если вышли в самый солнцепек, то чаще прячьтесь в тени, ищите прохладные места, чтобы перевести дух и попить воды.

Ранее мы рассказывали, почему летом кожа головы нуждается в особом уходе.