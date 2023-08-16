Придется покупать новую: какие ошибки при чистке занавески для душа окончательно ее испортят

Занавеску для душа можно почистить так, что в итоге от нее ничего не останется. Задача вроде бы несложная, но лучше следовать рекомендациям производителей. Чаще всего специальная бирка пришита на видном месте, но если ее нет, то расскажем, как правильно почистить занавеску.

После того как вы снимите шторку для душа с крючков, отряхните ее. Избавьтесь от пыли и грязи, протерев влажной тряпкой. Далее прочитайте этикетку, чтобы узнать, можно ли занавеску стирать в машине. Как правило, изделия из полиэстера легко переносят такую стирку, а вот со всеми остальными лучше не экспериментировать.

«Если занавеска имеет несколько серьезных пятен, то постарайтесь избавиться только от них. Разбавьте одну ложку соды с двумя каплями нашатырного спирта и пройдите губкой по загрязненным местам. Всю штору лучше не погружать в воду, тем более если в ней будет специфическое моющее средство», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Если занавеска грязная и точечная чистка не помогает, то замочите ее в отбеливателе на несколько часов. После этого постирайте в машинке вместе с полотенцами, чтобы не повредить изделие. Либо оставьте ее отмокать в ванной, предварительно добавив туда порошок и пятновыводитель. По самым грязным местами лучше пройтись щеткой.

«Чтобы не доводить до такого состояния, старайтесь после каждого использования ополаскивать шторку для ванной. Не оставляйте ее «комком», иначе занавеска не высохнет и образует на себе ржавые пятна или плесень», – уточнила эксперт.

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