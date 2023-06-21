Примеряйте, крутите и пробуйте: рассказываем, как подобрать идеальный велосипед

Выбор велосипеда не всегда так прост, как это может показаться на первый взгляд. Можно купить и разочароваться, а можно приобрести двухколесного друга на долгие годы. Расскажем о том, как правильно выбрать подходящий велосипед.

Сначала определитесь, зачем вам велосипед. Если вы планируете использовать его для езды по по своему району, то вам нужен городской велосипед. Если вы планируете ездить по пересеченной местности, то вам нужен горный велосипед. Также есть гибридный вид, шоссейный и BMX.

«И здесь очень важен размер! От этого зависит комфорт и эффективность. Отталкивайтесь от того, какой у вас рост и «примеряйте» велосипед непосредственно в торговой точке перед покупкой. Если закажете в онлайн-магазине, то при его получении можете сильно разочароваться, даже если внимательно изучили габариты велосипеда», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» тренер по велоспорту Дмитрий Скворцов.

«Начинка» велосипеда имеет большое значение. Это тормоза, передачи и подвеска. Поэтому важно обратить внимание на качество всех составляющих при выборе велосипеда. Покрутите сильнее руль, проверьте все болты, спицы и цепь.

«Сразу прокатитесь на велосипеде, если есть возможность. Только в таком случае можно на 100% убедиться, что это именно ваш вариант», - заключил эксперт.

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