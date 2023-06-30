Проблема не в буллинге: когда не стоит забирать ребенка из детского лагеря, где ему не нравится

Многие из нас в детстве ездили в детские лагеря. Для кого-то это было лучшее время, а другие скучали по родителям и не знали, чем себя занять. Что же делать родителям, если ребенку не понравилось в лагере и он просит его забрать?

Для начала стоит всячески избегать таких ситуация в принципе. Внимательно изучайте заведение, куда отправляете ребенка, выбирайте только проверенные места с идеальной репутацией. Кроме того, обязательно интересуйтесь желанием ребенка.

«Родители могут отправить ребенка на творческую или английскую смену, а ему хотелось в спортивный лагерь. Неудивительно, если он будет недоволен по приезду. Кроме того, нужно понимать, что первая поездка в лагерь – это всегда стресс. Поэтому подготовьте ребенка заранее, обсудите все детали и нюансы, будьте на связи», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Если ребенок жалуется на лагерь, то в любом случае игнорировать его и отмахиваться не стоит. Внимательно выслушайте и разберитесь, в чем суть. Чаще всего дети жалуются на скуку или на то, что их обижают другие воспитанники.

Понять, насколько сложная ситуация складывается, помогут ваши вопросы. Дети не всегда могут четко выразить свои переживания, а также склонны преувеличивать. Например, говорят, что им скучно, хотя сами же рассказывают о разных интересных занятиях. Говорят, что с ними никто не дружит, но выясняется, что ребенка просто один раз не взяли в игру.

«Поэтому родители должны добиться конкретики. Формулируйте простые и четкие вопросы. Узнайте, чем хочет заниматься ребенок, с кем он общается, кто ему нравится, кто с ним груб», – объясняет эксперт.

Даже если окажется, что отношения с ребятами действительно не складываются, а игры и развлечения, предусмотренные администрацией, действительно не увлекают ребенка, то попробуйте предложить компромисс. Пусть останется еще на несколько дней, и вы его заберете, если не передумает.

«Дело в том, что условия в лагере очень помогают учиться разрешать конфликты и заводить новых друзей. Кроме того, для ребенка постарше это возможность учиться самому развлекать себя, стать более самостоятельным, проявить инициативу и лидерские качества», – заключила педагог.

Ранее мы рассказывали, как родителям уехать в отпуск без детей и угрызений совести.