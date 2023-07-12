Заломы смерти: разбираемся, почему морщинистое лицо опасно для здоровья

Принято считать, что морщины являются признаком старения кожи. Однако некоторые из них могут поведать еще и о проблемах со здоровьем. Например, глубина и количество морщин на лбу могут говорить о риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли кардиологи из Европы, которые на протяжении 20 лет наблюдали за несколькими тысячами добровольцев, которым было от 32 до 62 лет. За это время из них по разным причинам умерли более 200 человек. При этом те, кто умер от инсульта или инфаркта, имели глубокие горизонтальные заломы кожи.

«Дело в том, что глубокие морщины являются маркерами не только старения кожи, а также развития атеросклероза – это заболевание, которое поражает артерии. Вследствие чего человек может страдать сердечными приступами, по причине которых может случиться инфаркт или инсульт», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Однако исследователи предупреждают, что наличие морщин не гарантирует, что у человека есть проблемы с сердцем или сосудами. Измерение давления и уровень холестерина дадут более точную оценку о риске иметь сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее мы рассказывали, как организм предупреждает нас о высоком риске инсульта.