Проблемы с сердцем, одышка и отказ иммунитета: как нас убивают проблемы на работе, прокрастинация и подавленные желания

Стресс является неотъемлемой частью нашей жизни, избежать его почти невозможно и, конечно, он оказывает негативное влияние на наше физическое и психическое здоровье. А постоянный стресс может дать запуск различным серьезным заболеваниям.

От инфаркта до изжоги

Стресс оказывает негативное влияние на нашу иммунную систему, делая организм более уязвимым для инфекций и заболеваний. Вследствие стресса снижается количество белых кровяных клеток, которые отвечают за борьбу с инфекциями и поддержку иммунной системы.

«Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается, если человек подвержен чувству тревоги. Стресс вызывает повышение артериального давления и ускорение сердечного ритма. Также это вредит желудочно-кишечному тракту, вызывая симптомы, такие как изжога, вздутие, запоры или понос», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Также по словам врача, повышенная тревога провоцирует усиление псориаза и даже бронхиальной астмы, во время выработки гормона стресса организму сложно справляться с другими функциями.

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Не подавляйте свои желания

Проблема в том, что появиться гормон может даже от малейшего воспоминания или любой неприятной обстановки. Все это работа нашей психики, обстоятельства, которые когда-то получилось пережить с любыми потерями, в будущем отзываются страхом.

«Например, невыполнение плана на работе может интерпретироваться, как провал, связанный с наказанием и отсутствием похвалы от значимого человека вызывает стресс. Или подавление собственных желаний, таких как маникюр, отдых, рисование, просмотр сериала, и замена их на бытовые нужды, также заканчивается стрессом», – уточнила эксперт.

Такая привычка вызывает скопление энергии, которая в дальнейшем превращается в негативные эмоции и целый список «незавершенных» дел. Даже простое волнение перед чем-то новым – стресс. И любой из его видов оказывает прямое влияние на организм и его иммунитет.

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