Нервы шалят, иммунитет падает: какая фаза сна чаще всего страдает и приносит проблемы

Медленный сон - это первая фаза сна, которая является неотъемлемой частью цикла. Он отличается от быстрого сна более глубоким и физиологически важным состоянием организма и играет ключевую роль в восстановлении здоровья.

Во время этой фазы происходит регенерация тканей, укрепление иммунной системы, памяти и концентрации. Происходит выработка гормона роста, который стимулирует регенерацию клеток, способствуя заживлению ран и распределению энергии организма.

«Несмотря на важность медленного сна, многие люди страдают от его недостатка. Существует несколько факторов, которые могут привести к снижению ее длительности: стресс, неправильный режим сна, плохая диета и недостаток физической активности», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Что бы сон был здоровый, обеспечьте хорошую вентиляцию, тишину и темноту в спальне. Выберите удобную и качественную постель с подходящим матрасом и подушкой. Умеренная физическая активность днем может помочь вам улучшить качество и продолжительность медленного сна ночью. Избегайте тяжелой пищи перед сном.

«Кофеин и алкоголь ближе к ночи нарушают естественный ритм сна, их потребление следует ограничивать», - заключил эксперт.

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