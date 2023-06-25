Прокачивайте креативность и смекалку: разбираемся, как получить профессию, которая не потеряет актуальности

Многие профессии в скором времени могут стать не востребованными из-за развития нейросетей. Уже сейчас молодым специалистам стоит обучаться компетенциям, которые позволять им в будущем не остаться без работы.

Так, стоит присмотреться к профессиям, которые сотрудничают с технологиями и управляют ими. Например, UX-дизайнеры создают концепты веб-страниц и мобильных приложений. Также востребованная профессия - SMM-специалист, умеющий не только писать посты, но также владеющий сервисами аналитики и программами мониторинга по упоминанию бренда.

«Также стоит прокачивать свою креативность и смекалистость. Это пригодится как программисту, который сможет написать код разными способами, так и продакт-менеджеру для придумывания новой функции в мобильном приложении», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковного издания» специалист по подбору персонала Антон Белов.

Эти навыки можно развивать с помощью написания по таймингу любых текстов, которые придут в голову или составления ассоциативных цепочек из слов.

Кроме того, в будущем будут востребованы профессии по кибербезопасности. Ведь с развитием нейросетей приходится сталкиваться с новыми уязвимостями в технологиях.

«Помимо всего этого, пригодится и навык быстрого адаптирования к новым обстоятельствам, а также умение коммуницироваться с людьми и принимать решение в условиях неопределенности», - заключил эксперт.

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