Прополоскать два раза и пропарить утюгом: почему детские вещи нуждаются в особом уходе

Комфорт и хорошее самочувствие ребенка зависят от множества факторов. Здесь имеет значение даже детская одежда, ее уходу стоит уделить особое внимание. Например, использовать специальные чистящие средства для детской одежды.

В их составе нет таких компонентов, которые могут вызвать аллергическую реакцию. С правилами стирки, ее температурным режимом и дозировкой можно ознакомиться на упаковке товара. Конечно же, детские вещи стираются отдельно от взрослых.

«Еще желательно детское белье прополоскать два раза, чтобы вымыть остатки порошка. Высушить одежду можно как в барабане стиральной машины, так и в квартире на сушилке. Также вещи можно развесить на балконе или улице, если рядом отсутствует автомобильная трасса», – рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт заметил, что в современных условиях уже нет необходимости постоянно гладить детские вещи. Однако на даче или за городом нательное белье малыша стоит пропаривать утюгом с двух сторон, чтобы убить все микробы. Также рекомендуется хранить детскую одежду отдельно от взрослой, а поношенные вещи складывать отдельно от чистых.

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