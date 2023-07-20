Прощайте раздражительность и интересуйтесь здоровьем: как выстраивать здоровые отношения со старшим поколением

Пожилые люди часто не понимают современную молодежь и всячески пытаются об этом заявить. Правда, не все. Есть и те, кто легко адаптируется и «зажигает» даже в свои 80. Молодежь, в свою очередь, зачастую не совсем корректно реагирует на слова пожилых, забывая о простых правилах общения.

Чем старше становится человек, тем сильнее меняется его мировоззрение и отношение ко многим вещам. Поэтому «поймайте» правильную волну и старайтесь не противоречить своему собеседнику. После выхода на пенсию люди часто становятся обидчивыми и глубоко переживают любое событие в жизни.

«Начните с дружелюбия и позитивного настроя. Если в вас увидят хорошего человека, то никто не захочет с вами спорить и перечить вам, даже не задумается о том, чтобы перечить. Также не стоит бояться проявить инициативу – не закидывать пожилого человека вопросами, а рассказать свою историю», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Не указывайте пожилым на их возраст, общайтесь непринужденно, будто со своим другом. Хотя вопросы о здоровье стоят особняком. Об этом пенсионеры поговорить любят. Поддержите их запал, если такая тема зашла.

«Помните, что любой конфликт с пожилым человеком – это тяжелый моральный груз для вас в будущем. Возрастные люди накопили гораздо больше тревог и переживаний за свою жизнь, поэтому им можно простить любую раздражительность. В ответ дарите старикам позитивные эмоции и показывайте свою любовь», – советует эксперт.

Ранее мы рассказывали, как правильно общаться с эмоционально незрелыми родителями.