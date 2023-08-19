Проще смириться: почему появляются растяжки и можно ли убрать их полностью

Растяжки на теле могут появиться из-за набора или потери веса, гормонального нарушения или генетики. Убрать их невозможно, однако их можно принять, полюбить и сделать менее заметными.

Как рассказал эксперт, растяжки чаще всего появляются в области живота, груди, ног, ягодиц, бедер и спины. Эти полоски на коже могут быть как багрово-фиолетового цвета, так и телесно-белого. Часто их можно заметить в подростковом возрасте, во время беременности и при резких изменениях веса, а также на их появление влияет и генетика. Так, если у мамы или бабушки были растяжки, то высокая вероятность, что они появятся у следующего поколения.

«На сегодняшний день нет способов убрать появившиеся растяжки, но есть методы, которые позволяют их сделать почти незаметными. Наилучший эффект дают крема или сыворотки, в составе которых присутствует ретинол или третиноин. Последний из них купить можно только по рецепту врача. Стоит знать, что такие препараты противопоказаны беременным», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Олеся Панченко.

Также сделать растяжки менее заметными можно с помощью радиочастотного аппарата. Он способен уменьшить площадь рубцов и стимулировать обновление коллагена. Еще химический пилинг может помочь удалить поврежденные частицы кожи. Однако на каждого человека все эти методы лечения будут действовать с разной эффективностью.

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