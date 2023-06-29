Просим помаду и не следим за маникюром: какие правила бьюти-этикета хотя бы раз нарушала каждая

Современный ритм жизни не дает нам возможности строго следовать всем нормам этикета. Тем более что некоторые из них безбожно устарели. Например, в театр давно можно ходить без сопровождения мужчины. Но все же есть несколько правил, которые не стоит нарушать.

Во-первых, внешний вид всегда должен быть опрятным. Многие девушки могут потратить час на макияж, но не протереть обувь или не отгладить рубашку. Кто-то совершенно не следит за волосами. Хотя их можно вытянуть с помощью фена и надеть ободок или повязку, чтобы выглядеть хорошо. Сложная укладка необязательна.

«Во-вторых, не стоит поправлять макияж и волосы прилюдно, мазать руки кремом, а тем более подпиливать ногти. Для этого существуют дамские комнаты. Также очень важна уместность. Яркий макияж, как и маникюр, может быть совершенно «не в тему». Например, во время завтрака с подружками или на деловой встрече лучше придерживаться натуральных цветов и оттенков», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» специалист по этикету Наталья Кирова.

То же, по мнению эксперта, касается и духов. Это хоть и не видимый, но очень важный аксессуар, который тоже должен быть уместным. Кроме того, не стоит делиться своей косметикой с подругами и коллегами, и самим лучше воздержаться от подобных просьб. Это негигиенично и может быть попросту опасно.

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