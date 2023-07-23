Проснулись и сразу к врачу: какие сны могут быть симптомами серьезных заболеваний

Не секрет, что сны имеют большое значение. И могут многое рассказать о нашем эмоциональном состоянии. Но оказывается, что некоторые сновидения могут даже предупредить о развитии серьезного недуга.

Многим часто снять тревожные сны, похожие по сюжету на триллер или даже фильм ужасов. Оказывается, это может быть признаком гипертонии. Если же во сне вы убегаете, отстреливаетесь, спасаетесь от взрывов, то это говорит о проблемах с сердцем.

«Если во сне вас душат или вы захлебываетесь водой, то очевидно, что у вас есть проблемы с дыхательной системой. Такие сны особенно характерны для астматиков», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

А во время депрессии часто снятся нападения змей или насекомых, а также шипы и колючки. Если во сне вы теряете зубы, чувствуете привкус крови во рту или получаете ранение в живот, то вполне возможно, что стоит проверить ЖКТ.

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