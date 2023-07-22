Бессонница и склонность к алкоголю: к чему может привести взаимодействие с искусственным интеллектом

Искусственный интеллект активно задействуют в разных сферах человеческой жизнедеятельности. Несмотря на все преимущества его внедрения, он может оказать негативное влияние на людей, которые работают с ним.

«Искусственный интеллект (ИИ) часто используется в маркетинге, финансах и производстве. Оказывается, что сотрудники этих сфер, которые взаимодействуют с системами ИИ, могут приобрести потенциально опасные психические и физиологические расстройства», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Последние исследования предупреждают, что эксперименты о влияние работы искусственного интеллекта на людей, которые работают с системами ИИ, показали неутешительные результаты.

В частности, такие сотрудники чаще испытывают чувство одиночества, страдают от бессонницы и часто употребляют алкоголь после работы. Но при этом они больше склоны к альтруизму и охотно предлагают помощь своим коллегам, возможно, из-за потребности в социальных контактах.

«Такая изоляция может негативно сказаться на личную жизнь сотрудников, взаимодействующих с системами ИИ», – заключил эксперт.

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