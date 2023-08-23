Просто посмотрите на коробку: как случайно не купить поддельную обувь по цене оригинала

Бывает, что под видом брендовой обуви вам могут продать самую настоящую подделку. Чаще всего так делают с кроссовками. Причем всю обувь в последнее время китайские производители копируют достаточно качественно. Но как вычислить, где оригинал, а где «паль»?

Интернет поможет

Есть продавцы, которые не скрывают, что продают копию Nike или Adidas. А потому и цена на такие кроссовки, как правило, сильно занижена. Но в некоторых магазинах стоимость подделки и оригинала может быть одинаковой, поэтому сразу и не разберешься.

«В таком случае, смотрите на коробку. Она тоже выдает, где хорошая вещь, а где ее жалкая пародия. На ней есть штрих-код и есть артикул. Эти данные легко «пробиваются» в интернете. Конечно, если кроссовки оригинальные. Если во всемирной паутине по коду и артиклю вы ничего не найдете, значит это «паль»», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Лариса Щукина.

Производители подделок не «заморачиваются» с материалами, а потому поддельная продукция будет пахнуть неприятно. К тому же, на таких кроссовках могут торчать нитки, криво пришиты ярлыки и приклеены логотипы.

Особая подошва

Подделку легко выдает подошва. На это мало кто обращает внимание, хотя именно в ней вся суть. Если она блестит и выглядит слишком броско – это признак китайской копии. Брендовая обувь имеет матовую подошву, качество которой может заметить даже самый неразборчивый потребитель.

«К тому, в интернете легко посмотреть, как выглядит подошва оригинальных кроссовок. Зайдите на сайт официального представителя и оцените то, что видите там и то, что вам предлагают в магазине», - заключила эксперт.

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