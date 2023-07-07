Процедить и дать потомиться: как приготовить идеальный суп

Приготовить вкусный суп не так-то просто. В зависимости от рецепта и предпочтений у каждой хозяйки подход разный, но есть советы, которые сделают любой суп наваристым и сытным. Расскажем, как правильно приготовить отличное первое блюдо.

Важно выбрать свежие и качественные ингредиенты для вашего супа. Овощи, мясо или рыбу, специи и бульон. Также играет роль равномерность нарезанных продуктов. Одинаковый размер и форма позволит избежать недоваренности.

«Большинство супов требуют основы в виде бульона. Лучше всего готовить его отдельно и варить рыбу или кость не меньше часа. Тогда бульон станет наваристым и питательным. Чтобы суп выглядел более аппетитно, бульон лучше процедить через марлю», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» повар Тарас Егоров.

Чтобы суп был насыщенного вкуса и цвета, стоит заранее узнать, какая ему требуется интенсивность огня. Борщ, например, любит томиться, а рыбный суп напротив, бурлить и кипеть.

«Особое значение имеет очередность укладки продукта. То, что приготовится быстрее, – закидывается в последнюю очередь. После приготовления супа дайте ему отдохнуть несколько минут. Это позволит ингредиентам слиться и улучшит вкус супа», – заключил эксперт.

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