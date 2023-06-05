«Бывает сложно отличать сон от реальности»: сомнолог рассказал, чем опасно увлечение осознанными сновидениями

Иногда во сне мы осознаем нереальность происходящего. А порой даже понимаем, что спим и начинаем управлять сюжетом сна. В большинстве случаев это получается случайно и бывает крайне редко. Но можно специально развить эту способность.

Видеть осознанные сновидения и управлять ими соответственно — это навык, который может освоить каждый. Это умение может быть полезным, но таит в себе и некоторые опасности.

«В некоторых случаях постоянная практика осознанных сновидений может вызвать излишнюю нервозность, а также стать причиной проблем со сном. А особо впечатлительным людям иногда даже бывает сложно отличать сон от реальности», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сомнолог Михаил Котенков.

Это не значит, что человек бодрствуя, будет думать, что все происходящее — сон. Но многие события, разговоры, ситуация станут казаться нереальным. И человек начнет переживать и сомневаться. Это может обернуться серьезными психологическими проблемами.

«Но если подходить грамотно к осознанным сновидениям, то это может быть весьма полезно. Они помогают при хронических кошмарах или после сильного стресса и даже психологических травм. А также помогают развивать воображение и даже положительно сказываются на моторике и работе мозга», - заключил эксперт.

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