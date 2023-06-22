Проводите ревизию и составляйте меню: разбираемся, как не тратиться на продукты, которые потом придется выкинуть

По всему миру люди выбрасывают так много еды, что это уже грозит экологической катастрофой. Причем так делают не только богачи, но и семьи со средним и даже скромным достатком. Давайте разбираться, как сэкономить и позаботиться о планете.

Во-первых, важно хорошо понимать, что именно есть у вас на полках и в холодильнике. Проводите ревизию время от времени, чтобы понимать, что вам нужно срочно, а что только подходит к концу. Ну а перед каждым походом в магазин составляйте четкий список продуктов.

«Составляя список покупок, вы должны ориентироваться не только на содержимое вашего холодильника, а на потребности семьи. Проще всего составлять примерное меню на неделю и сразу же закупать продукты для него», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» домохозяйка Ирина Плетнева.

Также не стоит забывать про волшебное правило – ходить в магазин сытыми. Не секрет, что, будучи голодными, мы всегда набираем больше продуктов, чем это необходимо. Также важно всегда смотреть на срок годности, особенно когда закупаетесь впрок. Лучше убедиться, что еда точно будет съедена до того, как станет непригодна в пищу.

Если вы заметили, что молоко у вас постоянно скисает, а хлеб то и дело плесневеет, то лучше поменять свои привычки. Покупайте меньшие порции или выбирайте продукты с большим сроком годности.

«Также важно правильно хранить еду в холодильнике. И не забывать его протирать и чистить. В грязном холодильнике из-за размножения бактерий еда портится быстрее», – подсказала домохозяйка Лариса Капитонина.

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