Никаких лекарств и бутылок с водой: автомобилистам рассказали, что опасно оставлять в машине летом

В жаркие летние дни салон автомобиля может нагреваться до 50 и выше градусов тепла. Летом ни в коем случае нельзя оставлять в машине детей и животных, даже на несколько минут. Но, кроме того, есть вещи, которые стоит тоже забрать с собой.

Так, не стоит держать лекарства в горячей машине. Многие препараты нужно хранить при температуре не выше 25 градусов тепла. Ведь жара может повлиять на химический состав лекарств, что может сказаться на их эффективности.

«Навредить могут оставленные в жаркий день в автомобиле пластиковые бутылки с водой. Они могут вызвать возгорание, так как под солнечными лучами вода и пластик станут, как линза. Еще стоит помнить, что жара негативно влияет на аккумуляторы гаджетов, поэтому их тоже лучше брать с собой», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

А крема, в том числе солнцезащитные, могут свернуться, поменять структуру и потерять эффективность. Разумеется, небезопасно будет есть еду, которая пролежала больше часа в автомобиле летом, алкоголь также может испортиться.

«Помимо этого, не совсем безопасно в пекло держать в транспортном средстве зажигалки и аэрозоли, так как они могут взорваться от нагрева», - заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, сколько именно горючего надо заливать в бак машины.