Раздеваемся и перебираемся на пол: как хорошо выспаться, если в спальне очень жарко

Жаркий летний день может сильно нагреть комнату, это станет причиной плохого сна ночью. Если нет кондиционера, то создать комфортную температуру в спальне можно с помощью нескольких лайфхаков.

Для начала нужно примерно за час до сна охладить постель с помощью грелки с холодной водой. Ее обязательно нужно будет убрать из кровати, когда придет время лечь спать, чтобы не было дискомфорта от низкой температуры.

«Также, чтобы в комнате сохранялась прохлада, то днем занавески, шторы и окна должны быть закрыты. А вот ночью можно устроить сквозняк, при этом желательно открыть окна с разных сторон квартиры. Кроме того, в жаркую погоду можно переместиться спать на пол, именно там будет более прохладный воздух», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Помимо всего этого, спать в жару лучше без одежды и в позе морской звезды. Так пот будет быстрее испаряться и, соответственно охлаждать тело. Такая поза подходит тем, кто спит один.

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