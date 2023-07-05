Улучшает память и концентрацию: какая простая и приятная привычка поможет прокачать когнитивные функции

Когнитивные функции нашего мозга ухудшаются с возрастом. Но в в наших силах сохранить умственные способности как можно дольше. Прокачать мозг поможет простая привычка. Многие наверняка уже ее практикуют, но скорее всего неправильно.

Оказывается, для сохранения твердого ума и ясной памяти нужно спать днем. Но не по 2-3 часа, а буквально по несколько минут. Такой сон не должен компенсировать постоянный недосып. Ночью важно спать не менее 7-8 часов. Тогда и короткий дневной сон пойдет на пользу.

«Короткий ежедневный дневной сон на 15–20 минут способен улучшить когнитивные способности человека. Этот поверхностный сон сможет уменьшить частоту сердечных сокращений, снизить давление и температуру, что позволит с новой силой запустить все функции организма, которые в какой-то момент могли замедлиться», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Такой сон также скажется на формирование моторной памяти, улучшит умственные способности и концентрацию. Здесь самое главное начать выделять время днем на ежедневный короткий сон. Такая привычка станет приятным отдыхом и инструментом для восстановления организма.

Ранее сомнолог назвал неожиданные последствия недосыпа. Например, снижение самооценки.