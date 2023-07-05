Зачитай рэп и успокойся: разбираемся, какую музыку стоит слушать, если нужно собраться с мыслями

Многие идут по жизни с музыкой. Она поднимает настроение с утра перед работой, ее приятно включить вечером, возвращаясь домой. А иногда она даже помогает сосредоточиться при решении важных задач.

Обычно мы выбираем музыку, которая нам нравится. Но если вам нужно успокоиться и сосредоточиться, подойдет не всякая песня. Многие уверены, что лучше для этих целей выбрать классическую музыку. Но это не совсем верно.

«Даже самая приятная музыка может отвлекать и раздражать, когда вам нужно собраться с мыслями и хорошенько потрудиться. На данный момент исследования показывают, что не существует универсального жанра. Нужно выбирать знакомые и любимые песни, привычные для вас», - объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нейробиолог Маргарита Максимова.

По словам эксперта, если вы любите хип-хоп, то любимый плейлист в этом жанре вполне может помочь успокоиться. Потому что мозгу эта музыка хорошо знакома, она не вызывает раздражения.

А вот радио или автоматическая подборка музыки, даже составления по вашим предпочтениям, не подойдут для работы. Составьте свой плейлист хорошо известных и любимых песен.

«Такая музыка помогает держать под контролем гормон стресса — кортизол. А он обязательно будет вырабатываться, когда вы заняты сложным делом или пытаетесь решить одновременно несколько задач», - уточняет эксперт.

Ранее мы рассказывали, какой музыкальный жанр чаще всего провоцирует склонность к насилию.