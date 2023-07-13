Роза для уверенности, лаванда – для спокойствия: разбираемся, как работает аромапсихология

Использование запахов для улучшения физического и психического самочувствия человека относится к аромапсихологии. Она базируется на представлении о том, что ароматы способны влиять на наше эмоциональное состояние и психическую активность.

Запахи могут вызывать прямую реакцию в нашем мозгу, воздействуя на лимбическую систему – структуру, отвечающую за регуляцию эмоций и память. Как только запах попадает в наши ноздри, информация передается в лимбическую систему, активируя эмоциональные и психологические процессы.

«Это объясняет, почему определенные запахи могут вызывать у нас чувства радости, расслабления, вдохновения или, наоборот, вызывать тревогу и напряжение. У каждого человека свои предпочтения и ассоциации с определенными ароматами. Поэтому и запахи на каждого могут влиять по-разному. Но есть несколько наиболее распространенных и универсальных запахов», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Например, лаванда известна своим способом успокаивать и расслаблять. Она отлично подходит для снятия стресса и тревоги. Цитрусовые – апельсин, лимон и грейпфрут – могут улучшить настроение, поднять энергию и помочь сосредоточиться.

Мята способна взбодрить и прекрасно подходит в случае усталости. А запах розы может вызвать романтическое настроение и повысить уверенность в себе.

«Поэтому следует экспериментировать, искать свои любимые ароматы и использовать их в повседневной жизни, чтобы улучшать свое эмоциональное состояние», – заключила эксперт.

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