Рвота и диарея одновременно: объясняем, чем опасны ягоды, сорванные с куста

Летом нужно обязательно есть сезонные овощи, зелень, фрукты и, конечно же, ягоды. Это невероятно вкусно и полезно. Но только при условии, что вы тщательно вымыли купленную или собранную ягоду.

Привычка срывать ягоду с дачного куста и отправлять сразу в рот может быть очень опасной. Так можно занести в организм неприятную бактерию и заразиться кампилобактериозом. Особенно опасна эта зараза для маленьких детей, беременных и пожилых людей.

«Кампилобактер вызывает сильную диарею, тошноту и рвоту, боли и повышение температуры. А если вовремя не помочь, то могут быть и серьезные осложнения», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Марина Кудашева.

Именно поэтому стоит мыть всю ягоду перед едой. Даже одна вишенка может стать причиной заражения. Поэтому никаких дегустаций ягоды на рынке. Впрочем, мыть ягоду с мылом или уксусом, а также замачивать ее не стоит. Достаточно просто тщательно промыть под проточной водой в дуршлаге.

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