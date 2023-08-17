Влага, свет и упаковка: из-за каких ошибок в хранении быстро портится даже качественный мед

Хранение меда дома является важным аспектом для поддержания его качества и свойств на протяжении длительного времени. Правильно подобранный способ позволит сохранить продукт свежим, натуральным и полезным для здоровья.

Один из ключевых факторов, влияющих на сохранность меда, – упаковка. Хорошая упаковка должна быть герметичной и защищать от воздуха, влаги и прямого солнечного света. Наиболее подходящей упаковкой являются стеклянные банки или контейнеры из непрозрачного пластика.

«А вот использование металлических контейнеров не рекомендуется. Температура играет также важную роль в хранении меда. Оптимальной считается около 20-25 градусов Цельсия. Лучше всего не допускать скачков температуры, так как это может привести к кристаллизации меда, но если это случилось, не паникуйте, ведь это признак качественного продукта», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Для разжижения кристаллизованного меда нужно нагреть его на водяной бане либо поместить в микроволновую печь на короткое время.

Мед не рекомендуется хранить в холодильнике, так как низкие температуры и конденсация могут изменить его текстуру и вкус. Также он может впитывать запахи, поэтому хранить его необходимо вдали от рыбы, мяса и других продуктов с сильным ароматом.

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