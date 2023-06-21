Шоколад из кэроба и домашний мармелад: объясняем, какие сладости пойдут на пользу организму

Чрезмерное употребление сладкого может навредить здоровью. Но это не значит, что все вкусное стоит исключить из рациона. Есть вполне полезные сладости. Некоторые из них даже способны поддержать наш иммунитет.

«Укрепить иммунитет способны конфеты из сухофруктов, семечек, орехов, ягод и натуральных сиропов. Также можно найти конфеты на основе бананов, творога, овсянки и авокадо. Различные злаковые батончики тоже способны прибавить энергии и поднять настроение», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Однако если в их составе присутствуют масла, сахар и сахарные сиропы, то такая сладость уже не будет полезной. Натуральный мармелад станет еще одной здоровой сладостью. Он содержит в себе витамины и антиоксиданты фруктов и ягод, а также пектин, который повышает иммунитет, нормализует метаболизм и уменьшает уровень холестерина в крови.

«Кроме того, мармелад легко приготовить в домашних условиях. Как и фруктовую пастилу, которая тоже является отличным витаминным десертом», – уточнила эксперт.

Альтернативой молочному шоколаду может стать кэроб. Это порошок, который получают из высушенных плодов рожкового дерева. В нем содержится много полезных веществ, способных поддержать иммунитет. На основе кэроба делают шоколад и какао.

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