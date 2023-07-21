Схожие взгляды и внимание к мелочам: с каким мужчиной можно смело идти под венец

Встретить мужчину, с которым можно будет построить серьезные отношения, порой непросто. Но если возникли сильные чувства, то присмотритесь внимательнее к избраннику. По нескольким признакам можно сказать многое о совместном будущем.

Мужчина, который стремится свое свободное время проводить рядом со второй половинкой, явно нацелен на долгие отношения. При этом не только он должен искать повод, чтобы приехать из другого конца города для встречи. Но и у девушки должно быть желание в случае чего поменять свои планы. Тогда это точно говорит о серьезных намерениях друг друга.

«Также отношения скорее перерастут в брак при одинаковых предпочтениях в выражениях чувств. Например, двум партнерам нравится делать друг другу подарки и сюрпризы, или влюбленные любят проводить время просто вдвоем и даже в молчании, или оба жаждут признаний и красивых слов», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Кроме того, в крепком союзе при любых конфликтах быстро мирятся и находят компромиссы. Это явный признак любви и заботы к партнеру.

Смело строить далеко идущие планы можно с человеком, который внимателен к мелочам, умеет слушать и проявляет заботу. Также рядом с ним комфортно и спокойно.

«При нем можно появиться в любом виде, а также он поддерживает любые решения девушки и даже может вписаться в любую ее авантюру, как и она одобрить его спонтанные идеи. С таким мужчиной точно можно идти под венец», – заключила эксперт.

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