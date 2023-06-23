Сила в каше: объясняем, как позавтракать, чтобы зарядиться энергией и не растолстеть

Каша на завтрак — это не только вкусно, но и полезно. Она быстро и легко усваивается, насыщает надолго, а в перспективе способствует похудению. Но не все каши одинаково полезны. Расспросили диетолога о самых удачных вариантах.

Если вам предстоит тяжелый день, то выбирайте гречку. Это и витамины, и аминокислоты, а также калий, магний и кальций, железо и цинк. Зарядит энергией и поможет справиться со стрессом. А для красоты и стройности выбирайте овсянку или льняную кашу, они помогают контролировать уровень сахара в крови и очищать организм.

«Также очень полезны кукурузная и пшенная каши. Первая особенно подойдет для студентов и школьников. Ее регулярное употребление улучшает память и помогает концентрироваться. А пшенная каша обладает выраженным антиоксидантным действием», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Эксперт уточнила, чем больше в рационе будет разных каш, тем лучше. Но употреблять их надо правильно. Варить кашу лучше на воде. А для вкуса можно добавить немного молока или фрукты с ягодами. Также отлично насыщает каша с сыром.

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