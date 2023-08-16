Скандалы и упреки не помогут: как жене сделать так, чтобы муж нормально обеспечивал семью

Когда в семье наступает финансовый кризис, сложно контролировать свои эмоции. Необходимо принимать решение вдвоем, оба члена семьи могут повлиять на ее денежное состояние, нужно лишь приложить немного усилий.

Зачастую именно мужчина должен обеспечивать семью, пока жена заботится о детях и ведет быт. Но бывает, что заработанных денег становится недостаточно. Скандалы и упреки в адрес мужчины не помогут, необходимо помочь ему понять, что он может зарабатывать больше, а главное, что это необходимо.

«Объяснить мужу его финансовую роль в стабильности и достатке семьи можно, показав его значимость. Люди часто об этом вовсе не задумываются, а примеряют на себя роль «лошадки», потому что это принято. Необходимо выделить сильные стороны мужчины, помочь развить его профессиональные навыки и интересы», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Женщине стоит поддерживать принятые решения, связанные с его карьерой, и сопровождать в поиске возможностей для повышения дохода. Это может включать обучение, профессиональное развитие или даже изменение карьерного пути.

Важно проявлять понимание и поддержку. Не все дается сразу и идеально, поэтому напоминания о том, что ошибки – это опыт, который можно применить в дальнейшем, будет кстати.

«Стоит принять тот факт, что конечное решение о том, сколько зарабатывать и как развиваться профессионально, всегда остается за мужчиной. Уважать этот выбор – значит уважать мужа. Если ожидания не совпадают с реальностью, можно взять ситуацию в свои руки и действовать самостоятельно», – заключила эксперт.

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