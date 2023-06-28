Слишком много мебели: разбираемся, почему вам приходится убираться чаще других

Современным хозяйкам остается мало времени на уборку в доме. А этот процесс может занимать долгие часы. Но есть способы сэкономить драгоценное время и посвятить его более важным делам, нужно всего лишь правильно оформить и организовать интерьер.

Если в вашей квартире много мебели, то это автоматически делает уборку более энергозатратной. Избавьтесь от ненужных вещей или распределите их равномерно по разным комнатам. Также на этапе переезда в новую квартиру старайтесь придерживаться минимализма.

«От объемных шкафов, которые занимают весомую часть в квартире, постепенно начинают отказываться. Даже при возведении многоквартирного дома закладывают площадь для гардеробной. Ее наличие – это большой плюс с точки зрения уборки. Она всегда закрыта, поэтому там должно быть мало пыли. По такому же принципу обустройте свою кухню: устанавливайте только закрытые ящики», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» клининг-эксперт Алла Бельчак.

Кроме того, эксперт рекомендует отказаться от большого количества ковров. А ковер со стены и вовсе лучше снять. Во-первых, это уже не так красиво на фоне современных обоев и ламината. Во-вторых, ковер собирает много пыли, а значит уход за ним – нелегкое дело.

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