Смахни пыль красиво: разбираемся, нужна ли в хозяйстве перьевая метелка

Перьевая метелка смотрится эффектно, но многие хозяйки ее недолюбливают. Ведь она лишь поднимает пыль в воздух, а не очищает поверхность. Но на самом деле в некоторых случаях пипидастр совершенно необходим. Разбираемся, как его правильно использовать.

Небольшие метелки для пыли бывают не только перьевые, но и полипропиленовые, а также из микрофибры. Они не просто смахивают пыль, а действительно собирают ее. Именно поэтому они необходимы там, где обычной тряпки будет недостаточно.

«С помощью такой метелки удобно убирать пыль с книжных полок, с техники. А еще они необходимы, если у вас по стене расставлены различные сувениры, статуэтки или спортивные награды», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

В труднодоступных местах особенно удобен будет дастер из микрофибры с телескопической ручкой. А вот для хрупких предметов лучше использовать классический пипидастр – перьевую метелку. Главное – выбрать ту, что сделана из страусиных перьев.

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