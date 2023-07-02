Смотрите, слушайте и пробуйте: разбираемся, как успокоиться с помощью простой методики

Психоэмоциональное напряжение, стресс, тревожное состояние может случиться из-за разных неконтролируемых событий. Существует методика, которая поможет справиться с такими сильными эмоциями.

В борьбе с тревожностью и эмоциональным напряжением может помочь полезное упражнение. Для этого необходимо будет задействовать пять чувств. Для начала нужно будет сосредоточить свой взгляд на пяти вещах, которые находятся рядом.

«Это могут быть случайные предметы, картины на стене или мелкие безделушки. Потом необходимо прислушаться к четырем различным звукам. Например, можно услышать движение транспорта, пение птиц, лай собак или звуки газонокосилки», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Следующим шагом станет сосредоточение на трех вещах, до которых надо дотронуться. Прикоснуться можно к ткани одежды, воде из-под крана или стоящим предметам на столе. Потом сконцентрировать внимание необходимо на двух запахах. На улице можно почувствовать запах дождя или свежескошенной травы, дома - дезодоранта, ароматических свеч или духов.

«В завершении этой техники необходимо попробовать что-то одно на вкус. Эта практика поможет заземлиться и вернуться в состояние покоя», - заключила эксперт.

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