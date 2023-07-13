Влюбить взглядом: разбираем странный, но действенный способ «зацепить» мужчину на первом свидании

Покорить мужчину и влюбить в себя мечтают многие женщины уже на первом свидании. Один психологический метод может помочь получить быстрые ответные чувства от партнера.

«Именно зрительный контакт способен заинтриговать и влюбить мужчину. Здесь стоит воспользоваться техникой флирта. Сперва необходимо посмотреть собеседнику в правый глаз, потом следует отвести взгляд на губы, а затем взглянуть на левый глаз. Такой жест может очаровать партнера», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Кроме того, практика такого психологического метода на скамейке в парке, у подъезда или на эскалаторе в метрополитене может послужить поводом для поцелуя. Но при этом не стоит задерживать взгляд на одной из трех точек, мужчина от этого может смутиться.

По словам специалиста, каких-либо доказательств эффективности этой техники не существует, но скользящий взгляд по лицу понравившегося человека может и сработать.

«На свидании всегда стоит быть собой и вести себя естественной. Мужчин часто привлекает легкость и искренность в девушке», - заключила эксперт.

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