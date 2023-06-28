Снижает риск рака и помогает худеть: разбираемся, какие сорта капусты стоит есть чаще

Наверное, нет такой хозяйки в нашей стране, которая бы не готовила белокочанную капусту. Ее добавляют в борщ и суп, делают солянку и квасят. Но почему-то часто игнорируют другие сорта капусты, не менее вкусные и полезные.

Капуста - это овощ из семейства крестоцветных. Кроме распространенной белокочанной, есть еще популярные виды капусты. Все они могут похвастаться витаминами и минералами, а также клетчаткой. К тому же растения из данного семейства помогают снижать риск развития онкологии.

«Капуста также обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами. А за счет низкой калорийности и большого количества клетчатки это идеальный вариант для худеющих. Но важно есть не только белокочанную капусту или брокколи, а совмещать разные сорта капусты», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

По словам эксперта, важно добавить в рацион также краснокочанную, цветную капусту, кольраби и пекинскую. Есть капусту сырой вовсе необязательно. Квашеная и тушеная тоже пойдут на пользу.

«У капусты практически нет противопоказаний, но если вы заметили неприятные симптомы или у вас есть серьезные хронические заболевания, обязательно обратитесь к врачу. Капуста может быть опасна при некоторых недугах», - заключила диетолог.

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