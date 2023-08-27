Снижает риск варикоза и тромбоза: простое упражнение, которое стоит сделать всем

Известно, что ходьба и бег продлевают жизнь и положительно влияют на здоровье позвоночника. Оказывается, чрезвычайно полезными для спины будут и простые наклоны.

Регулярное выполнение наклонов дадут оздоровительный эффект для позвоночника. Благодаря такому простому упражнению начинают разжиматься сдавленные позвоночные диски, из-за которых случаются нервные и сосудистые зажимы.

«Также наклоны способны улучшить общую гибкость позвоночника, укрепить мускулатуру поясницы, спины, ягодиц и бедер, снять напряжение с перегруженных мышц. Еще это физическое упражнение может ускорить кровообращение в органах малого таза и повысить подвижность тазобедренного сустава», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-ортопед Наталия Никитина.

Кроме того, эксперт заявил, что частые и ежедневные наклоны улучшат кровоснабжение головного мозга, снизят усталость и повысят концентрацию внимания. Помимо этого, с помощью такого упражнения растягиваются мышцы задней поверхности ног, а это в свою очередь снижает риск возникновения варикоза и тромбоза.

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