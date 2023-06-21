Сохранит вкус и и пользу: объясняем, как правильно заморозить зеленый лук на зиму

Все чаще и чаще хозяйки прибегают к заморозке зеленого лука. И это действительно простой способ сохранить свежесть и аромат полезного продукта на долгое время. Расскажем о том, как правильно заморозить зеленый лук на зиму.

Первым делом нужно «разобрать» весь лук, который перед вами. На заморозку лучше оставлять те, у которых здоровые стебли. Тщательно их помойте, отрежьте корни и сухие верхушки стеблей.

«Затем зеленый лук нужно нарезать на мелкие кусочки. Морозить лучше как можно скорее, чтобы сохранить все полезные качества лука, иначе они просто испарятся», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Далее разложите зеленый лук в пластиковые контейнеры или пакеты для замораживания. Убедитесь, что они плотно закрыты. Это важно, ведь внутрь может попасть иней и тогда зимой лук будет невкусным.

«Поместите пакеты с зеленым луком в морозильник и заморозьте его при температуре -18 °C или ниже. Что делать с ним дальше – решайте сами», - уточняет эксперт.

Можно использовать для готовки практически в любом блюде: супы, соусы, рагу, омлеты и так далее. Замороженный зеленый лук сохраняется в морозильнике в течение нескольких месяцев.

Ранее мы рассказывали, какие продукты забывают помыть практически все.