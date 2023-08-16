Солнечные батареи и зоны для медитации: разбираемся, как выбрать для себя экологичное жилье

Дом уровня Well – это концепция жилого здания, построенного с учетом максимального комфорта и благополучия его жителей. Применение передовых технологий и инженерных решений отличают его от привычного жилого комплекса.

Интеграции здоровья и благополучия в каждый аспект проекта здания – основная идея таких проектов. Одной из ключевых особенностей является обилие естественного освещения и свежего воздуха. Здания планируются таким образом, чтобы в комнатах было максимальное количество окон, что также усиливает вентиляцию.

«Проектировщики делают акцент на здоровом образе жизни. В таких зданиях могут быть предусмотрены спортивные зоны, фитнес-клубы, сады для отдыха и прогулок, а также зоны для медитации или йоги. Рядом обычно располагаются парки, тропы для прогулок и другие места для активного отдыха», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» эколог Максим Мартынов.

Важным аспектом также является энергоэффективность: солнечные батареи, специальные системы управления потреблением энергии, современные системы освещения и многие другие инструменты, позволяющие соответствовать экологичным стандартам.

Дом уровня Well отвечает требованиям людей с ограниченными физическими возможностями. Обязательно наличие пандусов, лифтов, а также планировка помещений с учетом комфорта передвижения.

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