Создавать сайты и делать графику: разбираемся, чем могут в будущем заняться дети, которых не оторвать от гаджетов

Гаджеты стали неотъемлемой частью жизни современных детей, с помощью них они находят способы самовыражения. К тому же существуют перспективные профессии для юных любителей современных технологий.

Одна из перспективных профессий для подростков в сфере компьютерных технологий - программист. На сегодняшний день на этой работе не только можно создавать сайты с помощью написания кодов, но также творчески развиваться и вносить вклад в развитие цифровых технологий.

«А вот профессия разработчик игр может заинтересовать юных любителей проводить свое свободное время в игровых стрелялках, гонках и стратегиях. У специалистов в игровой индустрии высокие зарплаты. Но при этом много работы с жесткими дедлайнами, а также в этой сфере большая конкуренция», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Еще одна востребованная профессия - веб-дизайнеры, которая сочетает в себе творческие и технические навыки. Они создают внешний вид и структуру сайтов, приложений и других веб-ресурсов.

В своей работе они используют основные языки программирования, функционал графических редакторов, а также нужно иметь чувство стиля.

«Кроме того, ребенок может рассмотреть другое направление в дизайне - 3D-иллюстрация. Здесь необходимо создавать объемные модели с помощью компьютерных программ. Такие специалисты востребованы в рекламе, индустрии развлечений, на телевидении, в архитектуре и промышленном дизайне», - заключила эксперт.

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