Спасет кожу и печень: какую специю стоит употреблять тем, кто мечтает о вечной молодости

Многие женщины пытаются поддерживать кожу в тонусе разными способами. Оказывается, есть специя, способная замедлить старение организма. Употребляя ее постоянно, вы заметите, что и кожа станет выглядеть лучше.

Розмарин может замедлить старение кожи, а также будет хорошо воздействовать на печень. Специю можно добавлять при запекании различных блюд, а также пить с розмарином чай. Кроме того, ее можно заменить шалфеем, перечной мятой, душицей или тимьяном, в которых содержится розмариновая кислота.

«Также розмарин можно смешивать с горячей водой, а для вкуса можно положить кислые яблоки. Из этого еще можно сделать настой, если добавить немного натертого имбиря и молотой корицы, а для усиления аромата — листья базилика», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Олеся Панченко.

Такой напиток нужно остудить и положить в холодильник на три часа. Перед употреблением воду необходимо процедить и желательно пить натощак.

Эксперт заметила, что чаще всего преждевременное старение начинается при нарушении питания. Именно избыток сахара в крови снижает упругость кожи, поэтому с возрастом его стоит исключить из своего рациона или значительно уменьшить.

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