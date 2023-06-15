Вздутия, отеки и мигрени: разбираемся, при каких недугах противопоказано молоко

Есть люди, которые не представляют свою жизнь без молока, творога, сметаны и других молочных продуктов. В то же время немало и тех, кому противопоказано практически вся «молочка». Вот какие симптомы не стоит игнорировать.

Невыносимая боль в животе или вздутие может быть вызвана простой непереносимостью лактозы. Это громкий сигнал о том, что организм не может переваривать молочный сахар, поэтому впредь лучше отказаться от такого удовольствия. Сюда еще можно отнести диарею, ее зачастую также связывают с непереносимостью лактозы.

«Аллергия у людей может быть и на молочные белки. После употребления даже стакана молока у человека появляются кожная сыпь, непрекращающийся зуд, отек. В дальнейшем это приводит к проблемам с кожей, таким как экзема или акне», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Страдающие от мигрени люди не всегда связывают это с молочной продукцией, как и те, у кого болят суставы. Но причина может быть в «молочке». Конечно, в данном случае нельзя обойтись без посещения врача.

«Специалист точно установит ваш диагноз и объяснит, нужно вам отказаться от молочных продуктов или нет. В случае непереносимости лактозы можно попробовать заменить молочные продукты альтернативными вариантами, такими как соевое, миндальное или кокосовое молоко, а также можно попробовать употреблять безлактозное молоко», – заключил эксперт.

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