Средства гигиены, книги и утюг: разбираемся, что лучше вытащить из чемодана, собираясь в отпуск

Отправляясь в отпуск, хочется, взять с собой множество самых разных вещей. Но в то же время мало кому улыбается таскать за собой огромные тяжелые чемоданы. Рассказываем, какие нужные вещи скорее всего вам не пригодятся.

Отпуск — это возможность отдохнуть и расслабиться. Повседневные заботы лучше оставить дома. А вместе с ними и множество вещей, которые в рабочие будни кажутся необходимыми. Например, утюжок для волос и фен. В отпуске можно не переживать об идеальной укладке и дать волосам отдохнуть, а фен, наверняка будет в номере отеля.

«То же касается и утюга для одежды, а также отпаривателя. Они тяжелые и занимают много места. К тому же во всех отелях, съемных квартирах и хостелах есть утюг. Да и вещи можно сложить так, чтобы они не мялись», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» путешественница Анна Кулакова.

Эксперт предлагает не брать с собой гель для душа, шампунь и другие средства гигиены. Проще купит это все на месте или воспользоваться теми средствами, что предлагает отель. А путешественник Максим Белковский предлагает оставить дома ноутбук и ограничиться планшетом.

«Для вечернего кино его вполне хватит и он легче и меньше. Книги тоже лучше скачать в электронном виде, а не брать бумажные», - заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, как грамотно собрать аптечку в отпуск.