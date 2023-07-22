Сроки давности и родственные связи: какие сложности могут возникнуть при оформлении налогового вычета на недвижимость

Покупка квартиры — это серьезный шаг и серьезные траты для любого человека. Тем приятнее, что будучи честным налогоплательщиком, можно рассчитывать на поддержку государства. Разбираемся, как получить налоговый вычет без проблем.

Важно понимать, что оформить налоговый вычет можно когда угодно. Не обязательно делать это в первые несколько лет. Но лучше не затягивать, особенно, если на данный момент у вас достойная зарплата. Ведь возвращается налог за последние три года.

«Не все покупатели квартир могут рассчитывать на вычет. Он не предусмотрен, если вы купили квартиру при помощи государства. Например, воспользовавшись материнским капиталом. Или же если вы купили квартиру у родственника или супруга. И стоит помнить, что вычет оформляется всего один раз», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Всего можно вернуть не больше 260 тысяч за покупку квартиры и еще до 390 тысяч рублей за проценты банку, если квартира взята в ипотеку.

Ранее мы рассказывали, почему договор купли-продажи квартиры могут аннулировать.