Срубил — раскошелишься: разбираемся, почему к некоторым деревьям на даче лучше не подходить с топором
Юрист Титов рассказал, почему не стоит рубить дерево на своем участке
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Оказывается, даже на своем участке мы не может делать все, что душа пожелает. Например, не так-то просто срубить надоевшее вам дерево. Конечно, речь не идет о плодовых деревьях, которые дачники вырастили сами. А вот для других понадобится порубочный билет.
Это необходимо для того, чтобы защитить ценные породы деревьев. Они разные в каждом регионе. Обычно это дуб, карельская береза, обыкновенная сосна — список может быть обширным. Если ваше дерево в него не входит, то и проблем быть не должно.
«Чтобы получить разрешение, нужно обратиться в местную администрацию или сразу в ее подразделение, отвечающее за вопросы природопользования и охраны окружающей среды. Также получить билет можно через госуслуги, – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.
В противном случае штраф за самовольную вырубку может составить до 500 тысяч рублей, также нарушение чревато исправительными работами и даже лишением свободы.
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