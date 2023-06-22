Срубил — раскошелишься: разбираемся, почему к некоторым деревьям на даче лучше не подходить с топором

Оказывается, даже на своем участке мы не может делать все, что душа пожелает. Например, не так-то просто срубить надоевшее вам дерево. Конечно, речь не идет о плодовых деревьях, которые дачники вырастили сами. А вот для других понадобится порубочный билет.

Это необходимо для того, чтобы защитить ценные породы деревьев. Они разные в каждом регионе. Обычно это дуб, карельская береза, обыкновенная сосна — список может быть обширным. Если ваше дерево в него не входит, то и проблем быть не должно.

«Чтобы получить разрешение, нужно обратиться в местную администрацию или сразу в ее подразделение, отвечающее за вопросы природопользования и охраны окружающей среды. Также получить билет можно через госуслуги, – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

В противном случае штраф за самовольную вырубку может составить до 500 тысяч рублей, также нарушение чревато исправительными работами и даже лишением свободы.

Ранее мы разбирались, кто должен наводить порядок в съемной квартире по окончании аренды.