Стресс и проблемы с кишечником: какие нестандартные методы могут избавить от распространенных недугов

Стресс – практически неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому сейчас важно научиться его контролировать, а способов для этого не так много. Если привычные методы вам не помогли, значит, самое время обратиться к методам тибетских монахов.

По словам токсикологов, когда человек нервничает, он выделяет гормоны, которые влияют на кишечник. Именно этот орган напрямую связан со стрессом.

«Возникли проблемы с пищеварением? Возможно, стресс тому причина. Займитесь йогой, чтобы привести нервы в порядок, а как следствие, улучшить состояние кишечника. Эта практика расслабляет и способна повлиять даже на самые неочевидные точки в организме», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» инструктор по йоге Маргарита Леонова.

Не менее полезна медитация. Кроме того, что с ее помощью вы успокоите себя, так еще и улучшите память и концентрацию. Медитировать – значит приучать организм к тотальному расслаблению. Учитывая сегодняшний ритм жизни, это необходимая мера.

И, конечно, тибетские монахи никогда не отказывались от приема успокаивающих трав. С их помощью можно улучшить сон, снять напряжение, привести порядок в кишечнике и тем самым избавить себя от грядущей депрессии.

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